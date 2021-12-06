В Італії заарештували президента відомого футбольного клубу
Фінансова гвардія Італії заарештувала президента "Сампдорії" Массімо Ферреру
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Президент італійської "Сампдорії" Массімо Ферреро підозрюється у фінансових злочинах, які не пов'язані із футбольним клубом і спортивною діяльністю. На початку 2010-х років він проводив махінації на мільйони євро і незаконно збанкрутив чотири компанії.
Фінансова гвардія Італії взяла Ферреру під варту, а також ще 5 людей, які пов'язані із зазначеними злочинами, їх було поміщено під домашній арешт.
Массімо Ферреро, який придбав "Сампдорію" у 2014 році, покинув пост президента клубу. Найближчим часом команду продадуть або ж новим власником стане хтось з ради директорів.
- У серпні 2019 року президент італійської "Сампдорії" Массімо Ферреро особисто літав в Німеччину, щоб оформити трансфер Євгена Коноплянки.
- 17 серпня 2021 року Ферреро розповів, що фінансові запити "Динамо" мають зменшитись, щоб він зміг дозволити собі купити Супрягу.
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