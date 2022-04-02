В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро

Про це повідомляє iL Messaggero.

Рішення про арешт судна прийняла прокуратура міста Імперія після судового розслідування, розпочатого в березні 2022 року. Берегова охорона отримала інформацію про яхту від митних органів "третьої країни" через тимчасовий кризовий центр щодо пов'язаної з вторгненням Росії в Україну, який був створений при Центральному управлінні митної служби.

"У березні 30-метрова яхта перебувала в порту міста, за нею пильно спостерігали", – додали у повідомленні.

Іспанська влада 15 березня затримала яхту під назвою Lady Anastasia, що належить російському олігарху Олександру Міхеєву.

Також Іспанія тимчасово арештувала 85-метрову яхту колишнього офіцера КДБ і очільника "Ростеха" Сергія Чемезова.