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Головна Світ В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро

В Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро

2 квітня, 2022 субота
16:33
Світ яхта New Vogue

В Італії заарештували російську яхту New Vogue вартістю понад 3 млн євро

Про це повідомляє iL Messaggero.

Рішення про арешт судна прийняла прокуратура міста Імперія після судового розслідування, розпочатого в березні 2022 року. Берегова охорона отримала інформацію про яхту від митних органів "третьої країни" через тимчасовий кризовий центр щодо пов'язаної з вторгненням Росії в Україну, який був створений при Центральному управлінні митної служби.

"У березні 30-метрова яхта перебувала в порту міста, за нею пильно спостерігали", – додали у повідомленні. 

  • Іспанська влада 15 березня затримала яхту під назвою Lady Anastasia, що належить російському олігарху Олександру Міхеєву.
  • Також Іспанія тимчасово арештувала 85-метрову яхту колишнього офіцера КДБ і очільника "Ростеха" Сергія Чемезова.

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Італія
санкції проти Росії
війна з Росією
яхта
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