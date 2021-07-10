В Івано-Франківську потонув чоловік
На річці Бистриця Солотвинська, що в місті Івано-Франківську, загинула людина
Інформація про подію була оприлюднена рятувальниками ввечері у п'ятницю, 9 липня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.
"9 липня о 15:39 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області поступило повідомлення про те, що на річці Бистриця Солотвинська на вулиці Галицька в місті Івано-Франківсьr, під автомобільним мостом тоне людина. До місця виклику негайно було залучено рятувальників аварійно-рятувальної частини АРЗ СП ГУ ДСНС в області та чергову зміну ОКЦ та психолога", - наводить подробиці Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
О 15:47 до місця виклику прибули рятувальники та пішим ходом дісталися до водойми.
Вже о 15:54 рятувальниками спільно з місцевим населенням виявили особу у воді, витягли на берег та передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги, які проводили реанімаційні заходи.
О 16:45 медики констатували смерть.
Особисті дані загиблої особи встановлюються.
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