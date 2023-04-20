Про це повідомляє міністерство алії та інтеграції Ізраїлю, інформує NEWSru.co.il.

В міністерстві зазначають, що пункти One Stop Shop, які були відкриті в містах Ізраїлю після початку війни в Україні для того, щоб туристи, які підлягали репатріації, могли пройти процес оформлення громадянства в Ізраїлі за прискореною схемою, закриваються для громадян Росії та Білорусі.

Для громадян України процес "екстреної репатріації" в Ізраїль доступний і надалі.

У міністерстві алії наголошують, що громадяни Росії та Білорусі зможуть отримати цю послугу "в особливих гуманітарних випадках".

Ті громадяни Росії та Білорусі, які в'їхали до Ізраїлю до 15 квітня, досі можуть пройти процес репатріації у пунктах One Stop Shop, але лише до 15 червня. Якщо до цієї дати процес не буде завершено, далі репатріація буде проводитися в рамках стандартної процедури.

Громадяни Росії та Білорусі, які мають намір здійснити репатріацію до Ізраїлю, знову будуть зобов'язані надавати документи, завірені апостилем. На громадян України це правило не поширюється.