В Ізраїлі розробили автономного підводного робота для пошуку риби

Про це він розповів виданню ISRAEL21c.

"Наша мета — зрозуміти, скільки риби в морі... Ми розробили здатність, використовуючи активний ехолот, виявляти рибу та оцінювати її розмір і біомасу", - повідомив науковець.

"Це важливо для регулюючих органів в Ізраїлі, наприклад, для Управління природи та парків Ізраїлю, які забороняють вилов певних видів риби на основі таких даних. Так вони можуть знати, чи забороняти вилов, коли, де і яку рибу", - додав він.

За його словами, екологічна шкода від неконтрольованого вилову риби – досить суттєва.

"Сьогодні рибалки зазвичай закидають сіті у воду в місцях, де, на їхню думку, має бути риба, або тягнуть за собою сіті. Зрештою вони ловлять багато риби, яка для них не важлива, а також морських черепах, іноді дельфінів і маленьких рибок, які заборонено ловити. Екологічна шкода дуже суттєва", – каже Діамант.

Він зазначив, що він і його команда намагалися створити відносно дешеву систему для відстеження риби, щоб ці датчики могли використовуватися для покриття великих територій.

Розроблені науковцем акустичні датчики поглинають відблиски від чого завгодно – від морського дна та риби. На основі цих відображень алгоритм робота намагається зрозуміти навколишнє середовище, каже Діамант.

"Таким чином ви можете дізнатися про рибу — її розташування та напрямок, її розмір і стиль руху — і зрозуміти, чи це той тип риби, який ви шукаєте", - пояснив науковець.

За його словами, таким чином можна ідентифікувати одну рибу або цілі зграї.