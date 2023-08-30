В Ізраїлі розробили автономного підводного робота для пошуку риби
Професор Рое Діамант із Хайфського університету (Ізраїль) розробив автономного підводного робота, який шукає рибу. Це допоможе регулювати поголів'я риб
Про це він розповів виданню ISRAEL21c.
"Наша мета — зрозуміти, скільки риби в морі... Ми розробили здатність, використовуючи активний ехолот, виявляти рибу та оцінювати її розмір і біомасу", - повідомив науковець.
"Це важливо для регулюючих органів в Ізраїлі, наприклад, для Управління природи та парків Ізраїлю, які забороняють вилов певних видів риби на основі таких даних. Так вони можуть знати, чи забороняти вилов, коли, де і яку рибу", - додав він.
За його словами, екологічна шкода від неконтрольованого вилову риби – досить суттєва.
"Сьогодні рибалки зазвичай закидають сіті у воду в місцях, де, на їхню думку, має бути риба, або тягнуть за собою сіті. Зрештою вони ловлять багато риби, яка для них не важлива, а також морських черепах, іноді дельфінів і маленьких рибок, які заборонено ловити. Екологічна шкода дуже суттєва", – каже Діамант.
Він зазначив, що він і його команда намагалися створити відносно дешеву систему для відстеження риби, щоб ці датчики могли використовуватися для покриття великих територій.
Розроблені науковцем акустичні датчики поглинають відблиски від чого завгодно – від морського дна та риби. На основі цих відображень алгоритм робота намагається зрозуміти навколишнє середовище, каже Діамант.
"Таким чином ви можете дізнатися про рибу — її розташування та напрямок, її розмір і стиль руху — і зрозуміти, чи це той тип риби, який ви шукаєте", - пояснив науковець.
За його словами, таким чином можна ідентифікувати одну рибу або цілі зграї.
- Раніше цього місяця у Південній Кореї представили робота, який може керувати літаком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.61Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе