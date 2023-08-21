Дослідники представили першого у світі гуманоїдного робота, який може керувати літаком

Про це інформує Newatlas.

Зріст робота трохи перевищує півтора метра. Він може тримати елементи керування та підтримувати висоту. Зовнішні камери гарантують, що робот може відстежувати низку життєво важливих статистичних даних у літаку.

За словами виробників, він навіть може реагувати на надзвичайні ситуації швидше, ніж людина-пілот.

"Люди можуть керувати багатьма літаками, але вони мають ці звички, закладені в них. Отже, коли вони намагаються пересісти на інші літаки, вони повинні отримати іншу кваліфікацію. Людиноподібні роботи не вимагають модифікації теперішніх літаків. Тому вони дуже практичні", – сказав доцент кафедри електротехніки KAIST Девід Шим, який очолює проєкт PIBOT.

Pibot може запам’ятати документацію за допомогою штучного інтелекту.

Робот працюватиму в умовах, небезпечних для людей. Pibot може навчитися керувати різними літаками, розуміючи їхні пульти й натискаючи кнопки за голосовими командами.

Планується, що Pibot буде застосований у військовій сфері не раніше 2026 року.

Наразі команда тільки моделює робота, але сподівається на співпрацю з Airbus для тестування Pibot на новому електричному літаку.