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В Ізраїлі вчергове відбулася масова акція протесту: в Тель-Авіві на вулиці вийшли 110 тис. людей

23 квітня, 2023 неділя
09:45
Світ Протести Ізраїль

В Ізраїлі вже 16 тижнів поспіль тривають акції протесту щодо судової реформи прем'єр-міністра: у Тель-Авіві на мітинги вийшли 110 тис. людей

Про це пише The Jerusalem Post.

У суботу вдень по всьому Ізраїлю тривали 16-ті щотижневі акції протесту проти судової реформи, центральний мітинг розгорнутий у Тель-Авіві.

За даними організаторів протестів, у демонстраціях по всій країні взяли участь близько 380 000 протестувальників, у столиці -  110 тис. людей, організатори ж звітували про участь 165 тис. демонстрантів.

Протести тривають, незважаючи на тимчасове призупинення дії закону про судову реформу, оголошене прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу наприкінці березня.

Довідка. Автором судової реформи уряду Беньяміна Нетаньягу є міністр юстиції Ярів Левін. Запропонований ним пакет змін передбачає обмеження можливості Верховного суду Ізраїлю (БАГАЦ) зупиняти дію певного закону, якщо той вважає такий закон антиконституційним. Окрім того, Левін пропонує змінити порядок призначення суддів.Противники реформи вважають пропозиції Яріва Левіна зазіханням на незалежність судової гілки влади.

  • Нагадаємо, на понеділок, 24 квітня, в аеропорті "Берлін-Бранденбурґ" профспілка Verdi запланувала страйк: він розпочнеться о 03:30 ранку за місцевим часом і завершиться опівночі.
  • Об'єднання французьких енергетиків пообіцяло президенту країни Емманюелю Макрону 100 днів "гніву та акцій протестів" на тлі пенсійної реформи.
Ізраїль
акції протестів
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