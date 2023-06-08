Про це повідомляє ізраїльський портал Sport 5.

У місті Хайфа в Ізраїлі влада вирішила перейменувати на честь загиблого на війні українського футболіста Сергія Баланчука вулицю, на якій розташоване консульство Росії.

Депутат міської ради Кирило Каретник запропонував перейменувати саме ту вулицю, яка знаходиться навпроти російського консульства.

"Наше послання зрозуміле – наші серця з Україною, і ми здолаємо будь-кого, хто прагне нас знищити!" – пояснив депутат.

Хто такий Сергій Баланчук

Вихованець київського "Динамо" захисник Сергій Баланчук приїхав до Хайфи у віці 21 року. Він провів за ізраїльську "Маккабі" понад 90 ігор й забив п'ять голів. За свою футбольну кар'єру Баланчук грав за київське "Динамо", полтавську "Ворсклу", харківський "Металіст". Провів дві гри за молодіжну збірну України (U-21). А також вигравав Кубок Ізраїля.

Після завершення кар'єри футболіста у 2003 році Сергій здобув юридичну освіту та з того часу працював за фахом. Остання посада – суддя третейського суду при Асоціації українських банків.

2022 року він пішов добровольцем до ЗСУ, але у липні тогоріч загинув під Бахмутом.