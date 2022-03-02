В Ізюмі окупанти пошкодили газопровід

Про це повідомила пресслужба Оператора газотранспортної системи України.

Вони зазначають, що ворог внаслідок авіаудару пошкодив газогін-відвід у Харківській області, що залишило без газу 40 тисяч українців.

"На 14:55 2 березня 2022 року, через пошкодження газопроводу-відводу, співробітники Оператора ГТС України змушені відключити ГРС Ізюм та Бражківка. Через це припинено газопостачання до міста Ізюм. Без газу залишаться понад 40 тисяч мешканців міста", – йдеться в повідомленні.

Директор Оператора Сергій Макогон заявив, що це є терористичним актом проти мирного населення України. Компанія вже готує звернення до правоохоронних органів.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих від вибуху серед співробітників немає. Транспортування газу буде відновлене після відповідних ремонтних робіт.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення загинув перший працівник ЗМІ.

Також повідомляли, що прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо держзради керівництва Станиці Луганської.

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