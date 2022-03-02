Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо держзради керівництва Станиці Луганської

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.



"Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації (Альберта Зінченка. - Ред.) та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в дописі.



Слідство встановило, що очільники адміністрації "умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".



В умовах воєнного стану ці представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора і надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.



Нагадаємо, 27 лютого голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Щастя та Станиця Луганська перебувають майже зруйновані й перебувають на межі гуманітарної катастрофи внаслідок повномасштабного нападу РФ на Україну.