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В категорії Ломаченка відбувся бій за вакантний чемпіонський титул WBC

17 листопада, 2023 п'ятниця
09:12
Спорт Шакур Стівенсон та Едвін Де Лос Сантос (праворуч)

Американець Шакур Стівенсон переміг домініканця Едвіна де лос Сантоса у поєдинку за вакантний пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

17 листопада у Лас-Вегасі (США) Стівенсон переміг Едвіна де лос Сантоса одностайним рішенням. Двоє суддів віддали йому перевагу з рахунком 116:112, ще один зафіксував рахунок 115:113 на користь американця. 

Шакур Стівенсон здобув титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг), який став вакантним після рішення Девіна Хейні провести поєдинок в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) та проголошення його "чемпіоном у відпустці". 

Водночас Хейні утримує титули за трьома іншими версіями - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Володарем "регулярного" титулу WBA є ще один американець - Джервонта Девіс. 

Колишнім чемпіоном світу WBC є Василь Ломаченко з України, якому також належали титули WBA та WBO.   



 
Бокс
Василь Ломаченко
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