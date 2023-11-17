В категорії Ломаченка відбувся бій за вакантний чемпіонський титул WBC
Американець Шакур Стівенсон переміг домініканця Едвіна де лос Сантоса у поєдинку за вакантний пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC
Про це повідомляє Еспресо.TV.
17 листопада у Лас-Вегасі (США) Стівенсон переміг Едвіна де лос Сантоса одностайним рішенням. Двоє суддів віддали йому перевагу з рахунком 116:112, ще один зафіксував рахунок 115:113 на користь американця.
Шакур Стівенсон здобув титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг), який став вакантним після рішення Девіна Хейні провести поєдинок в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) та проголошення його "чемпіоном у відпустці".
Водночас Хейні утримує титули за трьома іншими версіями - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Володарем "регулярного" титулу WBA є ще один американець - Джервонта Девіс.
Колишнім чемпіоном світу WBC є Василь Ломаченко з України, якому також належали титули WBA та WBO.
- 14 листопада стало відомо, що Василь Ломаченко проведе наступний бій взимку 2024 року проти австралійця Джорджа Камбососа.
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