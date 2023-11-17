В категорії Ломаченка відбувся бій за вакантний чемпіонський титул WBC

Про це повідомляє Еспресо.TV.

17 листопада у Лас-Вегасі (США) Стівенсон переміг Едвіна де лос Сантоса одностайним рішенням. Двоє суддів віддали йому перевагу з рахунком 116:112, ще один зафіксував рахунок 115:113 на користь американця.

Шакур Стівенсон здобув титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг), який став вакантним після рішення Девіна Хейні провести поєдинок в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) та проголошення його "чемпіоном у відпустці".

Водночас Хейні утримує титули за трьома іншими версіями - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Володарем "регулярного" титулу WBA є ще один американець - Джервонта Девіс.

Колишнім чемпіоном світу WBC є Василь Ломаченко з України, якому також належали титули WBA та WBO.