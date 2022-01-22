В Харкові горить колишня бібліотека Юруніверситету

До місця події були направлені підрозділи ДСНС. Загалом 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 бійців особового складу ДСНС, розповідає Еспресо.TV.



На момент прибуття вогнеборців було виявлено сильне задимлення у горищному приміщенні.





О 12:25 пожежу на покрівлі будівлі Національного юридичного університету локалізовано на площі 400 м кв.