В Харкові горить колишня бібліотека Юруніверситету
У суботу, 22 січня 2022 року, о 10:00 на телефонну лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу на даху 5-поверохового корпусу будівлі колишньої бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у Харкові
До місця події були направлені підрозділи ДСНС. Загалом 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 45 бійців особового складу ДСНС, розповідає Еспресо.TV.
На момент прибуття вогнеборців було виявлено сильне задимлення у горищному приміщенні.
О 12:25 пожежу на покрівлі будівлі Національного юридичного університету локалізовано на площі 400 м кв.
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