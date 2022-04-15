В Києві не підвищуватимуть тарифи на гарячу воду та опалення до кінця травня, – Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рішення про замороження тарифів прийнято в умовах воєнного стану, коли жителі столиці опинилися в складному фінансовому становищі. Кличко додав, що вдалося стримати зростання цін на тепло і гарячу воду на рівні минулого опалювального сезону. При цьому витрати на виробництво гарячої води значно зросли.



"Подальше коригування вартості буде залежати від ціни на газ, яка буде встановлена на рівні держави", – зауважив Кличко.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що у Міністерстві зараз не обговорюють підвищення тарифів, натомість йдеться про механізми, як забезпечити роботу всіх систем.