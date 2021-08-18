В КНР порівняли Тайвань з Афганістаном, заявляючи, що захоплять острів так швидко, як таліби - Тайбей відповів

Про це розповідає taiwannews.com.



16 серпня головний англомовний рупор КНР випустив статтю "Афганістан сьогодні, Тайвань завтра? Зрада США лякає Демократичну прогресивну партію. США відмовляться від Тайваню в умовах кризи, враховуючи свій затьмарений авторитет: експерти".



"Невдача США в Афганістані має послужити попередженням сепаратистам на острові, які повинні розуміти, що не можуть розраховувати на Вашингтон, оскільки Афганістан - це не перше місце, де США відмовилися від своїх союзників, і це не буде останнім, попередили експерти", - йдеться в статті комуністичного видання.



Видання цитує експерта партії "Гоміньдан", яка на Тайвані з правлячої сили, яка протистояла комуністам перетворилась на агента КНР. Політичний експерт Гоміньдану Я Чунь каже, що США може в будь-який момент покинути острів, який прагне зберегти незалежність від комуністів.



Global Times порівнюють відхід США з В'єтнаму та Афганістану та подають інформацію нібито тайванських блогерів, що так само американці вчинили з островом у 1979 році. Тоді було розірвано "Китайсько-американський договір про взаємну оборону" між республікою Китай та США. Договір підтримував претензії Китайської Республіки на роль єдиного законного уряду континентального Китаю



18 серпня президент Тайваню Цай Інвень заявила, що єдиний вихід для країни - це стати сильнішою та рішуче оборонятись від КНР.



У дописі на своїй сторінці у Facebook Цай написала, що Тайвань повинен вживати заходів самостійно, а не просто покладатися на інших для захисту країни.



"Зіткнувшись з усіма видами викликів і загроз, якщо наше покоління не докладе зусиль, щоб закласти міцну основу безпеки, свободи та демократії Тайваню, але вирішить відмовитися від нього, ми зробимо погану послугу для майбутніх поколінь тайванців", - написала лідерка републіки Китай.



Президент також наголосила на цінностях демократії та свободи, колективній безпеці та процвітанні міжнародного співтовариства як важливих елементах, що стосуються змісту існування Тайваню.



Її коментарі також містили посилання на майбутню річницю бомбардування китайською артилерією острова Цзіньмень поряд з береговою лінією КНР 23 серпня 1958 року.



"Тайванський народ та військові, незалежно від свого походження, разом зібралися, щоб успішно відбити атаку з метою захисту свою батьківщину", - прокоментувала президент Цай Інвень спробу КНР захопити її території під час Холодної війни.

Нагадаємо, 16 червня Тайвань заявив про вторгнення у свій повітряний простір 28 бойових літаків Китаю, включаючи винищувачі та стратегічні бомбардувальники.

Це сталось на тлі заяв НАТО та "Великої Сімки" на самітах у Європі, коли Китай визнали найбільшою загрозою та постановили протистояти його намірам

10 серпня Китай відкликав посла з Вільнюса через відкриття у Литві представництва Тайваню