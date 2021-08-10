Китай відкликає посла з Вільнюса через відкриття у Литві представництва Тайваню
Китай вирішив відкликати свого посла з Вільнюса через відкриття у Литві представництва Тайваню
Про це йдеться у заяві МЗС КНР, передає Укрінформ.
"Нещодавно уряд Литви, ігноруючи неодноразові заяви Китаю, оголосив про рішення дозволити тайванській владі відкрити представництво. Це рішення грубо порушує дух комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Литвою та підриває суверенітет і територіальну цілісність Китаю. Китай вирішив відкликати свого посла в Литві і вимагає від уряду Литви відкликати свого посла в Китаї", - йдеться у заяві.
Уряд закликав Литву "негайно виправити своє неправильне рішення, вжити конкретних заходів для усунення шкоди і не рухатися далі у неправильному напрямку"
Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має відносини, дотримувались принципів "одного Китаю" У Пекіні вважають Тайвань своєю відокремленою провінцією.
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