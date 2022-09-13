Про це у фейсбуці повідомляє представництво Президента України в АРК.

"Станом на 12 вересня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 147 солдатів російської армії. 72 з них, імовірно, були громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина похоронів відбувається без висвітлення.

У представництві Президента в АРК також зазначають, що на інтернет-порталах в окупованому Криму поширюють оголошення про роботу в тимчасово непідконтрольних Україні районах Запорізької області та Херсонщини – нібито для охорони, а також допомоги в підготовці до так званого референдуму.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму почали ширитися проукраїнські настрої, російська адміністрація погрожує розправами

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