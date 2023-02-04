В Маріупольському районі близько 30 тис. військових РФ. Готують наступ, - Андрющенко
Росія стягує війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, за останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 10-15 тисяч – в основному їх квартирують в селах біля міста. Водночас із цим, в одне із приморських сіл зайшов підрозділ "кадирівців", що налічує 2-3 тисячі військових.
"Можливо, це формування "заградотряду" для потенційного наступу, тому що великих акцій "росгвардії" за нашою інформацією не планується ані в Маріуполі, ані в районі", - написав Андрющенко.
Крім цього, в селищах Маріупольського району посилились "зачистки", а самі окупанти розповідають місцевим про те, що пріоритет напрямку атаки – Вугледар і Запоріжжя. Зазначається також, що переміщення техніки здійснюється вночі і з намаганням оминути Маріуполь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.63Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе