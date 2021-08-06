В Молдові монобільшість партії Санду затвердила новий уряд

Про це пише Newsmaker.



За призначення нового уряду проголосував 61 депутат із 100.



"Ми обіцяємо, що відразу приступимо до роботи!" - заявила новообраний прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця.



Раніше Наталія Гаврилиця представила свою урядову команду. У новому кабміні буде 13 міністерств, а не дев'ять, як це було в останні роки в Молдові. Окремими відомствами знову стануть міністерство охорони здоров'я, міністерство праці та соцзахисту, міністерство освіти, міністерство культури, міністерство транспорту і міністерство регіонального розвитку та інфраструктури. Крім того, в уряд повернуть міністерство навколишнього середовища.



Мін'юст очолив Серджіу Литвиненко, МОЗ - Алла Немеренко. Ніку Попеску став віце-прем'єром і міністром закордонних справ і євроінтеграції, Андрій Спину - віце-прем'єром і міністром інфраструктури і регіонального розвитку. Міністром освіти - Анатоліє Топале, міністром внутрішніх справ - Ганна Ревенко, міністром оборони - Анатолій Носатий, главою міністерства культури - Серджіу Продан, міністром економіки - Серджіу Гайба, міністром фінансів - Думітру Будянський, міністром навколишнього середовища - Юліана Кантараджіу. Міністром праці і соцзахисту буде Марчел Спетару, міністром сільського господарства - Віорел Герчу. Юрія Цуркану став віце-прем'єром з питань цифровізації, а Влад Кульмінській - віце-прем'єром з реінтеграції.



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Президент Молдови Майя Санду побажала членам нового уряду удачі і запевнила в тому, що буде підтримувати їх, так само як і парламент, і зовнішні партнери.



"Призначення непідкупного уряду, підтримуваного парламентською більшістю, що складається з чесних людей, - цього хотіли сотні тисяч громадян, які брали участь у виборах, сподіваючись змінити на краще ситуацію в країні. (...) Мільйони людей будуть за вами спостерігати. Перед вами стоїть серйозні виклики, від вас багато чого чекають. І весь досвід і знання, накопичені вами до цього, було лише підготовкою до цієї важливої ​​місії. Я вас буду підтримувати, парламент буде підтримувати, вас підтримують партнери по розвитку. І дуже важливо заручитися підтримкою громадян, бути ближче до людей, спілкуватися з ними. Будь-яке прийняте вами рішення повинно виходити з інтересів і потреб громадянина", - сказала Санду.

Нагадаємо, що 11 липня у Молдові пройшли дострокові парламентські вибори після того, як після приходу до влади президентки Майї Санду парламент був розпущений. Пропрезидентська партія "Дія та солідарність" здобула близько 52% підтримки виборців і отримала у парламенті 63 зі 101 мандата. Також у новому складі парламенту будуть представлені соціалісти із 23 мандатами та Партія "Шор" – шість мандатів.