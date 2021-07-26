"Настав час справжньої революції": Санду виступила перед парламентом, в якому її партія здобула монобільшість

Про це розповідає Newsmaker.



Лідерка Молдови Майя Санду назвала нову парламентську більшість подякувала громадянам за "віру в демократію".



Санду заявила, що порядок "повинен починатися з парламенту", а депутати повинні бути прикладом для всіх громадян.



"Після стількох невдач, хоча б зараз, через 30 років, побудуємо державу для всіх громадян,.. Настав час для справжньої революції в управлінні країною, коли політики і інститути служать інтересам суспільства", - сказала президент.



Санду закликала всіх бути готовими до важкої роботи, щоб поліпшити умови життя людей похилого віку, призупинити еміграцію, створити робочі місця.



Новий уряд, який "затвердять найближчими днями", повинен, за словами Санду, позбавити Молдову від невигідних контрактів, відновити роботу підприємств, а також залучити в країну інвестиції.



Санду пообіцяла, що парламентська більшість, новий уряд і президент "працюватимуть разом".



"Закінчився час, коли хороші закони залишалися тільки на папері", - додала глава держави.



"З цієї хвилини розпочинається нульова толерантність до корупції на всіх рівня. Парламент повинен приймати закони, які допомогли б боротися із корупцією, парламент має стояти на варті закону. Реформа прокуратури та судів повинна розпочатися невідкладно", - наголосила Майя Санду.

Нагадаємо, що 11 липня у Молдові пройшли дострокові парламентські вибори після того, як після приходу до влади президентки Майї Санду парламент був розпущений. Пропрезидентська партія "Дія та солідарність" здобула близько 52% підтримки виборців і отримала у парламенті 63 зі 101 мандата. Також у новому складі парламенту будуть представлені соціалісти із 23 мандатами та Партія "Шор" – шість мандатів.