В населених пунктах Броварського району проводяться розмінувальні роботи, - Березенко

Про це він розповів в етері Espreso.TV

“Було зачищено майже весь Броварський район, як ви знаєте, ворог був зупинений і розбитий перед Броварами, але він зосередився по селам. В населених пунктах Броварського району йдуть розмінувальні роботи. Є кілька поранених через спрацювання мін та саморобних вибухових пристроїв”, - пояснив Березенко

Березенко додав, що було знайдено замінований майданчик, а також були випадки, коли орки витягали чоловиків з погребів і вбивали їх без причин

“Нікого не дивує що РФ є не підписантом Женевської конвенції, згідно з неї не можна ставити протипіхотні мінні засоби і якраз тим вони активно займаються в нашій країні. На даний час, скільки пройде розмінування, сказати важко. В населених пунктах не так довго, але лісову смугу, поля- це займе набагато більше часу”, - зауважив Березенко



Нагадаємо: Російські військові повністю залишили Бровари Київської області, однак блокпости в місті не розбирають

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