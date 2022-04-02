В населених пунктах Броварського району проводяться розмінувальні роботи, - Березенко
Боєць ТрО Київщини Ілля Березенко повідомив, що основною проблемою було вибити ворога із невеликих сіл, де вони вчиняли воєнні злочини
Про це він розповів в етері Espreso.TV
“Було зачищено майже весь Броварський район, як ви знаєте, ворог був зупинений і розбитий перед Броварами, але він зосередився по селам. В населених пунктах Броварського району йдуть розмінувальні роботи. Є кілька поранених через спрацювання мін та саморобних вибухових пристроїв”, - пояснив Березенко
Березенко додав, що було знайдено замінований майданчик, а також були випадки, коли орки витягали чоловиків з погребів і вбивали їх без причин
“Нікого не дивує що РФ є не підписантом Женевської конвенції, згідно з неї не можна ставити протипіхотні мінні засоби і якраз тим вони активно займаються в нашій країні. На даний час, скільки пройде розмінування, сказати важко. В населених пунктах не так довго, але лісову смугу, поля- це займе набагато більше часу”, - зауважив Березенко
Нагадаємо: Російські військові повністю залишили Бровари Київської області, однак блокпости в місті не розбирають
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