В НАТО застерегли Москву від втручання через рішення Болгарії вислати 70 "дипломатів" РФ

Про це йдеться у заяві речниці НАТО Оани Лунгеску.

"Рішення Болгарії вислати 70 російських співробітників як іноземних агентів є суверенним рішенням, яке потрібно поважати. Союзники по НАТО рішуче засуджують орієнтовану на примус поведінку та спроби Росії втручатися в наші демократичні процеси та інституції й націлюватися на безпеку наших громадян. Ми солідарні з нашим союзником Болгарією" - йдеться у заяві.

За інформацією болгарських ЗМІ, у російському посольстві працювали близько 150 людей.

28 червня Болгарія вислала з країни 70 російських дипломатів і технічний персонал посольства РФ. Рішення було ухвалене через 6 днів після того, як парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Пєткова. Той заявив, що покладає відповідальність за усунення його уряду на російського посла у Софії, а також звинуватив Росію в тиску на парламент через її прихильників із партії "Возраждане".

Посол Росії в Болгарії Єлєонора Мітрофанова заявила, що Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Софією в разі, якщо вона не скасує рішення про вислання 70 працівників російських дипломатичних представництв.

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