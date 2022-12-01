В НБУ не бачать підстав для зміни офіційного курсу долара

Про це в інтерв'ю Forbes сказав голова Нацбанку України Андрій Пишний.

"Фіксований курс - це теж відхід від ринкових принципів, але з іншого боку - вимушена річ. Плавучий курс та інфляційне таргетування - те, до чого НБУ важко йшов, це базові речі, які я підтримую. Але фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму", - сказав Пишний.

Голова НБУ вважає, що фіксований курс ще має відігравати свою роль певний час. Нині немає підстав для перепривʼязки курсу, а повернення до "плавання" є передчасним.

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"Спільна позиція ключового персоналу НБУ - фіксований курс ще має відігравати певний час свою роль. І я її підтримую. Це не означає, що поточна прив’язка - це назавжди. Рано чи пізно ми повернемося і до плавучого курсу, і до інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде дійсно доречно", - додав голова Нацбанку.

Пишний наголосив, принципових розбіжностей з Міжнародним валютним фондом щодо цього немає.

Національний банк України 21 липня встановив новий офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн за долар. Отже, він зріс на 25% від 24 лютого, коли його було зафіксовано у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

29 липня Національний банк України ухвалив постанову про посилення вимог до низки небанківських установ з метою мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни. Цим рішенням НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло.

Національний банк України з 21 жовтня дозволив купувати американські долари за офіційним курсом без обмежень, але з подальшим їх розміщенням на депозит у банку від 6 місяців.

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