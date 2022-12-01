В НБУ не бачать підстав для зміни офіційного курсу долара
Голова НБУ заявив, що раніше фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію в країні, нині ж для зміни офіційної ціни за долар не бачать підстав
Про це в інтерв'ю Forbes сказав голова Нацбанку України Андрій Пишний.
"Фіксований курс - це теж відхід від ринкових принципів, але з іншого боку - вимушена річ. Плавучий курс та інфляційне таргетування - те, до чого НБУ важко йшов, це базові речі, які я підтримую. Але фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму", - сказав Пишний.
Голова НБУ вважає, що фіксований курс ще має відігравати свою роль певний час. Нині немає підстав для перепривʼязки курсу, а повернення до "плавання" є передчасним.
Читайте також: Курс валют 1 грудня: ціна на долар та євро
"Спільна позиція ключового персоналу НБУ - фіксований курс ще має відігравати певний час свою роль. І я її підтримую. Це не означає, що поточна прив’язка - це назавжди. Рано чи пізно ми повернемося і до плавучого курсу, і до інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде дійсно доречно", - додав голова Нацбанку.
Пишний наголосив, принципових розбіжностей з Міжнародним валютним фондом щодо цього немає.
- Національний банк України 21 липня встановив новий офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн за долар. Отже, він зріс на 25% від 24 лютого, коли його було зафіксовано у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.
- 29 липня Національний банк України ухвалив постанову про посилення вимог до низки небанківських установ з метою мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни. Цим рішенням НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло.
- Національний банк України з 21 жовтня дозволив купувати американські долари за офіційним курсом без обмежень, але з подальшим їх розміщенням на депозит у банку від 6 місяців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе