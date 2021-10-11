В НБУ опублікували графік роботи банків на вихідні до Дня захисників України

Про це у Facebook повідомила пресслужба НБУ.



У пресслужбі нагадали, що у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п'ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Таким чином, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року.



Зазначається, що у зв'язку із перенесенням робочих днів банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.



У пресслужбі зауважили, що 15 жовтня 2021 року банки за потреби зможуть здійснювати касові операції без відкриття операційного дня банку.



У період із 14 по 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів (СЕП) НБУ здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року. 23 жовтня у суботу міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться цією ж датою.



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