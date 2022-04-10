В невизнаному Придністров'ї РФ намагається провести мобілізацію, щоб напасти на Одещину, - ОВА
У захопленому РФ Придністров'ї (Молдова) намагаються провести мобілізацію в корпус, який може напасти на Одеську область
Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі одного із телеканалів, передає Liga.net.
Він розповів, що в адміністрації відслідковують рухи на території окупованого РФ Придністров'я, де базуються війська.
"Там є імітація певних дій з боку окупаційного контингенту, що там перебуває, а також з боку так званої армії Придністров'я. Намагаються набирати людей до окупаційного корпусу. Піде він у бій чи не піде - хай перш за все думають про власне життя, якщо намагатимуться рушити через Одещину", - заявив Братчук.
Він додав, що спроба мобілізації не має особливих успіхів.
Нагадаємо, на аеродромі Тирасполь (Придніспров’я) триває підготовка для прийому літаків. Не виключено, що окупанти спробують задіяти Придністров’я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку
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