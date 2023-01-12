В Нідерланди прибула військова техніка зі США, вона підсилить бази НАТО у Польщі та Литві
До нідерландського порту Вліссінген 11 січня прибула велика кількість танків та інших військових транспортних засобів армії США
Про це повідомляє Reuters.
"У порт прибуло близько 1 250 одиниць бойових машин", - зазначив полковник Роберт Келлам, який керує операцією з американського боку.
Згодом уся техніка буде відправлена до Польщі та Литви для посилення східного флангу НАТО.
Відтак, серед військових транспортних засобів були зафіксовані:
- танки М-1 Abrams;
- БМП Bradley.
Збройні сили Нідерландів допомагають у дотриманні безпеки та охорони портової зони, де розміщена техніка, перш ніж вона вирушить на схід.
- Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що США перекине у Європу одну з бригад своєї армії. Вона буде базуватись у Польщі та Литві впродовж 6 місяців. До складу бригади входять 1275 одиниць техніки.
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