Про це повідомляє Reuters.

"У порт прибуло близько 1 250 одиниць бойових машин", - зазначив полковник Роберт Келлам, який керує операцією з американського боку.

Згодом уся техніка буде відправлена до Польщі та Литви для посилення східного флангу НАТО.

Відтак, серед військових транспортних засобів були зафіксовані:

танки М-1 Abrams;

БМП Bradley.

Збройні сили Нідерландів допомагають у дотриманні безпеки та охорони портової зони, де розміщена техніка, перш ніж вона вирушить на схід.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що США перекине у Європу одну з бригад своєї армії. Вона буде базуватись у Польщі та Литві впродовж 6 місяців. До складу бригади входять 1275 одиниць техніки.

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