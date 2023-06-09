Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"В місті Нова Каховка немає жодного загиблого внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Ця інформація є 100% підтвердженою. На щастя, це відбулось через те, що берег Дніпра у місті дуже сильно піднятий. Вода раптово затопила не значні території міста. Тому розрахунки, які робились на випадок аварії на Каховській ГЕС, справдились", - пояснив Коваленко.

Міський голова повідомив, що люди самостійно евакуювались з підтоплених територій.

"Більше від підтоплення постраждали мешканці села Корсунка. До них вода підійшла на пів години пізніше. Проте люди відразу змогли евакуюватись в населені пункти Новокаховської громади, які знаходяться південніше. Зараз немає інформації про одного літнього чоловіка, який проживав у Корсунці", - додав він.