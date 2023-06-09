В Новій Каховці не зафіксовано жодного загиблого внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, - міський голова Коваленко
Міський голова Нової Каховки повідомив, що станом на 9 червня інформація про загибель людей в Новій Каховці внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС відсутня
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"В місті Нова Каховка немає жодного загиблого внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Ця інформація є 100% підтвердженою. На щастя, це відбулось через те, що берег Дніпра у місті дуже сильно піднятий. Вода раптово затопила не значні території міста. Тому розрахунки, які робились на випадок аварії на Каховській ГЕС, справдились", - пояснив Коваленко.
Міський голова повідомив, що люди самостійно евакуювались з підтоплених територій.
"Більше від підтоплення постраждали мешканці села Корсунка. До них вода підійшла на пів години пізніше. Проте люди відразу змогли евакуюватись в населені пункти Новокаховської громади, які знаходяться південніше. Зараз немає інформації про одного літнього чоловіка, який проживав у Корсунці", - додав він.
- 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, адже затоплення загрожує 80 населеним пунктам.
- Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, близько 11:00 вода сягне критичного рівня.
- За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни підірвали частину конструкції та використовують карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на Сили оборони, тиснути на Україну в цілому, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ.
- Про ймовірність підриву ГЕС зсередини також заявляла Наталя Гуменюк. За її словами, підривом Каховської ГЕС загарбники намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.
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