У новорічну ніч у Києві рятувальники працюватимуть в посиленому режимі

Про це інформує пресслужба ДСНС у Києві.

Повідомляється, що в новорічну ніч чергуватимуть понад 450 вогнеборців та 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

"Рятувальники в посиленому режимі працюватимуть на варті безпеки громадян. Будемо вдячні кожному мешканцю столиці, який безпечно зустріне Новий рік. Дотримуйтесь усіх правил безпеки. Бережіть себе та рідних!", - зазначив начальник Головного управління ДСНС України у Києві Сергій Кривошликов.

У ДСНС закликали людей подбати про власну безпеку та не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.