У новорічну ніч у Києві рятувальники працюватимуть в посиленому режимі
У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій працюватимуть у посиленому режимі
Про це інформує пресслужба ДСНС у Києві.
Повідомляється, що в новорічну ніч чергуватимуть понад 450 вогнеборців та 120 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
"Рятувальники в посиленому режимі працюватимуть на варті безпеки громадян. Будемо вдячні кожному мешканцю столиці, який безпечно зустріне Новий рік. Дотримуйтесь усіх правил безпеки. Бережіть себе та рідних!", - зазначив начальник Головного управління ДСНС України у Києві Сергій Кривошликов.
У ДСНС закликали людей подбати про власну безпеку та не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
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