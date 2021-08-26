В Одесі 13-річний підліток на скутері в'їхав в автомобіль з поліцейськими

Про це повідомляє Думська.



Школяр виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, через що врізався у правий бік зустричного автомобіля з поліцейськими, який якраз здійснював поворот.

Внаслідок події постраждалого підлітка було госпіталізовано до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом щелепи та численними забоями.

У поліції обставини аварії поки не коментували.