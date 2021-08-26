В Одесі 13-річний підліток на скутері в'їхав в автомобіль з поліцейськими
В Одесі на перетині вулиць Святослава Ріхтера і Туристської 13-річний підліток на скутері Honda Lead врізався в автомобіль Honda Civic, в якому знаходилися двоє співробітників поліції
Про це повідомляє Думська.
Школяр виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, через що врізався у правий бік зустричного автомобіля з поліцейськими, який якраз здійснював поворот.
Внаслідок події постраждалого підлітка було госпіталізовано до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом щелепи та численними забоями.
У поліції обставини аварії поки не коментували.
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