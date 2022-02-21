В Одесі генконсульство РФ в призупинило запис на прийом
Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі призупинило запис на прийом у зв'язку з оптимізацією штату, яка зумовлена діями Заходу
Про це повідомляється на сайті дипломатичного представництва.
"У зв'язку з оптимізацією штату Генерального консульства Росії в Одесі, зумовленого аналогічними діями низки західних країн, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прийом відвідувачів, що вже записалися, буде здійснюватися.
Нагадаємо, що МЗС Греції заявило про скорочення свого посольства в Києві до мінімуму і посилення персоналу генконсульства у Маріуполі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.28
Купівля 28.28Продаж 28.72
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе