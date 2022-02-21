В Одесі генконсульство РФ в призупинило запис на прийом

Про це повідомляється на сайті дипломатичного представництва.



"У зв'язку з оптимізацією штату Генерального консульства Росії в Одесі, зумовленого аналогічними діями низки західних країн, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що прийом відвідувачів, що вже записалися, буде здійснюватися.



Нагадаємо, що МЗС Греції заявило про скорочення свого посольства в Києві до мінімуму і посилення персоналу генконсульства у Маріуполі.



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