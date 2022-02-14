Греція скорочує консульство у Києві і посилює штат у Маріуполі

Про це повідомляє "Європейська правда".



Відомство провело нараду під керівництвом міністра Нікоса Дендіаса за участі міністрів оборони і освіти.



"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує їздити до України і водночас рекомендує громадянам Греції, які перебувають у країні, негайно її покинути", - йдеться у повідомленні.



Громадянам Греції, які ще не виїхали, міністерство також рекомендує негайно повідомити свої контактні дані в посольство Греції в Києві.



"Штат посольства Києва скоротився до необхідного. Водночас буде посилено штат Генерального консульства у Маріуполі", - заявили у грецькому МЗС.

Нагадаємо, 14 лютого основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.

Ізраїль має намір перенести своє посольство з Києва до Львова в разі нового вторгнення РФ в Україну.