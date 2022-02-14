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Греція скорочує консульство у Києві і посилює штат у Маріуполі

14 лютого, 2022 понедiлок
13:41
Суспільство Посольство Греції у Києві

МЗС Греції заявило про скорочення свого посольства в Києві до мінімуму і посилення персоналу генконсульства у Маріуполі

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відомство провело нараду під керівництвом міністра Нікоса Дендіаса за участі міністрів оборони і освіти.

"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує їздити до України і водночас рекомендує громадянам Греції, які перебувають у країні, негайно її покинути", - йдеться у повідомленні.

Громадянам Греції, які ще не виїхали, міністерство також рекомендує негайно повідомити свої контактні дані в посольство Греції в Києві.

"Штат посольства Києва скоротився до необхідного. Водночас буде посилено штат Генерального консульства у Маріуполі", - заявили у грецькому МЗС.

  • Нагадаємо, 14 лютого основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.
  • Ізраїль має намір перенести своє посольство з Києва до Львова в разі нового вторгнення РФ в Україну.

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