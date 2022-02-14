Греція скорочує консульство у Києві і посилює штат у Маріуполі
МЗС Греції заявило про скорочення свого посольства в Києві до мінімуму і посилення персоналу генконсульства у Маріуполі
Про це повідомляє "Європейська правда".
Відомство провело нараду під керівництвом міністра Нікоса Дендіаса за участі міністрів оборони і освіти.
"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує їздити до України і водночас рекомендує громадянам Греції, які перебувають у країні, негайно її покинути", - йдеться у повідомленні.
Громадянам Греції, які ще не виїхали, міністерство також рекомендує негайно повідомити свої контактні дані в посольство Греції в Києві.
"Штат посольства Києва скоротився до необхідного. Водночас буде посилено штат Генерального консульства у Маріуполі", - заявили у грецькому МЗС.
- Нагадаємо, 14 лютого основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.
- Ізраїль має намір перенести своє посольство з Києва до Львова в разі нового вторгнення РФ в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.2
Купівля 28.2Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.97Продаж 32.83
- Актуальне
- Важливе