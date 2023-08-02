В Одесі масові проблеми з електроенергією і водопостачанням: сталась аварія
Ввечері середи, 2 серпня, жителі Одеси стикнулись із проблемами з електроенергією і водопостачанням
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеси.
Без світла тимчасово залишилися клієнти, що проживають в Приморському, Київському районах Одеси та в Одеському районі області.
"2 серпня о 19:11 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Ми вже працюємо над усуненням аварії", - йдеться у повідомленні.
Через аварійне відключення енергопостачання були знеструмлені деякі об'єкти "Інфоксводоканалу". Саме тому мешканці Київського та частини Хаджибейського районів можуть спостерігати тимчасову відсутність або знижений тиск водопостачання.
Робота насосних станцій уже відновлена, а тиск у мережі буде нормалізовано протягом найближчої години.
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