В Одесі масові проблеми з електроенергією і водопостачанням: сталась аварія

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеси.

Без світла тимчасово залишилися клієнти, що проживають в Приморському, Київському районах Одеси та в Одеському районі області.

"2 серпня о 19:11 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Ми вже працюємо над усуненням аварії", - йдеться у повідомленні.

Через аварійне відключення енергопостачання були знеструмлені деякі об'єкти "Інфоксводоканалу". Саме тому мешканці Київського та частини Хаджибейського районів можуть спостерігати тимчасову відсутність або знижений тиск водопостачання.

Робота насосних станцій уже відновлена, а тиск у мережі буде нормалізовано протягом найближчої години.