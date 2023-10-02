В Одесі на онлайн-обговоренні проголосували проти перейменування площі Льва Толстого
В Одесі завершилося онлайн-обговорення про перейменування міських об'єктів - містяни виступили проти зміни назви для площі Льва Толстого та провулка Черепанових
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Електронне громадське обговорення з питань перейменування 39 об’єктів топоніміки міста завершилось вчора, 1 жовтня. За пропозицію перейменувати площу Льва Толстого на площу Менделе Мойхер-Сфоріма виступило 158 людей, проти - 201.
Одесити також виступили проти перейменування провулка Черпанових на Резервний - всього 111 голосів на противагу 105 "за".
Попри таку думку місцевого населення, остаточне рішення щодо зміни назв приймуть депутати міськради на черговій сесії.
Довідково. Менделе Мойхер-Сфорім - єврейський письменник, з 1861 року проживав у Одесі. Був завідувачем Першої Талмуд-Тори у місті.
Юхим і Мирон Черепанови - творці перших паровозів у Росії.
- У травні стало відомо, що в Одесі демонтують пам'ятник російському письменнику Льву Толстому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе