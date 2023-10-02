В Одесі на онлайн-обговоренні проголосували проти перейменування площі Льва Толстого

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Електронне громадське обговорення з питань перейменування 39 об’єктів топоніміки міста завершилось вчора, 1 жовтня. За пропозицію перейменувати площу Льва Толстого на площу Менделе Мойхер-Сфоріма виступило 158 людей, проти - 201.

Одесити також виступили проти перейменування провулка Черпанових на Резервний - всього 111 голосів на противагу 105 "за".

Попри таку думку місцевого населення, остаточне рішення щодо зміни назв приймуть депутати міськради на черговій сесії.

Довідково. Менделе Мойхер-Сфорім - єврейський письменник, з 1861 року проживав у Одесі. Був завідувачем Першої Талмуд-Тори у місті.

Юхим і Мирон Черепанови - творці перших паровозів у Росії.