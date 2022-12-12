В Одесі обмежать інформацію про відновлення інфраструктури, аби ворог не використав її для обстрілів, - ОВА
Голова ОВА Максим Марченко попередив про обмеження інформації про відновлення критичної інфраструктури Одеси, аби окупанти не використали її для нових атак
Про це він сказав у відеозверненні.
Марченко зазначив, що інформацію оприлюднюватимуть обмежено, аби мінімізувати можливості ворога для використання цих даних у власних інтересах.
"Ворог використовує будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт аби завдавати повторних ударів та планування нові. Тому через чутливість такої інформації, оприлюднювати її ми будемо обмежено. Прошу ставитися з розумінням і довіряти нам. Коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен і так це відчує", - сказав він.
- Станом на 11 грудня, в Одесі не працювала третина котелень й 300 тис. людей у місті та області були без світла.
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