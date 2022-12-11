В Одесі не працює третина котелень й 300 тис. людей у місті та області без світла

Про це заявив одеський міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, ситуація в місті постійно непроста, проте контрольована. Наразі основна задача - забезпечити функціонування критичної інфраструктури, зокрема водо– та теплопостачання, роботу насосних станцій та котелень.

"Щодо водопостачання: наразі ми знову запускаємо насосні станції. Потрібен час. Там, де води немає відучора, підвозимо її машинами. Як, наприклад, на вул. Грушевського, 52.

Після стрибків напруги було перезапущено котельні. Поки що не працюють 43 котельні - зі 140 наявних. Але повторюю - ситуація постійно змінюється", - сказав Труханов.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання мешканцям Одеси та Одеської області.



Як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, напередодні, 10 грудня без світла залишалися 1,5 млн мешканців. Станом на 11 грудня кількість зменшилися до 300 тисяч людей.

Також у місті працюють понад 250 локацій Пунктів незламності. За попередній день їх відвідало понад 15 тисяч одеситів, додав міський голова.

Війська РФ у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед".

Станом на вечір 10 грудня понад 1,5 млн людей в Одеській області залишаються без електроенергії

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