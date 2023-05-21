В Одесі оголошена повітряна тривога, працює ППО
В Одесі під час повітряної тривоги у неділю, 21 травня, ввечері пролунав вибух. Попередньо, працює ППО
Про це повідомляє Суспільне.
Як повідомляє Суспільне, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
"В Одесі пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомлені.
- 17 травня окупанти гатили по Одесі. Сили ППО знищили 6 "калібрів" та 2 "іскандера".
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