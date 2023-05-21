В Одесі оголошена повітряна тривога, працює ППО

Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомляє Суспільне, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

"В Одесі пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомлені.