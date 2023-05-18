Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Одеса вистояла, є і в Одесі чим збивати ворожі ракети. Сьогодні був 100 % результат роботи ППО. Знищено 6 "калібрів" й 2 "іскандера". Внаслідок нічного обстрілу Одеси є поранені люди, зараз їм надається медична допомога. На жаль, одна людина загинула під час виконання бойового завдання", - зазначив Братчук.

За словами голови Громадської ради при Одеській ОВА, ворог гатив по Одесі з наземних оперативно-тактичних комплексів та з моря.

"Ворог гатив по Одесі з різних напрямків. Вночі заходив ворожий підводний човен з 4 "калібрами" на борту, а потім у ніч надводний корабель ворога теж здійснив марш-кидок до акваторії Чорного моря. Він вийшов на бойові позиції й здійснив бойові пуски 6 "калібрами". Складно збивати "іскандери" та "калібри". Дві ракети збивали вже над містом, а 6 ракет були знищені в морі, ще до того, як вони прилетіли до Одеси", - підкреслив Братчук.