Археологічні розкопки в Одесі: знайдено унікальну посудину з дитинчам-восьминогом
У центрі Одеси під час археологічних розкопок виявлено старовинну посудину, у якій у формаліні перебувало дитинча-восьминіг
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив історик Андрій Красножон.
За його словами, добре збережена скляна ємність з молюском була знайдена серед залишків речей аптечного (медичного) характеру.
"В ході розкопок знайдено... восьминога. Точніше, дитинча-восьминога, віком років 80, а може і всі 100 – в ході наших досліджень на Приморському бульварі, всього в 11 метрах від Потьомкінських сходів. Тобто, поки всі ми – одесити і гості нашого міста (а також наші батьки, дідусі та бабусі) прогулювалися найвідомішою у світі бруківкою, він спочивав у формаліні на глибині півтора метра у спеціально виготовленій посудині як анатомічний препарат ... " , - написав Красножон.
Зазначається, що звалище аптечного характеру, знайдене біля пам'ятника Дюку де Рішельє, містилл десятки флаконів, що датуються другою половиною 1930-х – початком 1940-х років. При цьому, як вважає історик, виявлення у цьому місці медичного звалища фахівцям здається дивним.
"Серед іншого на звалищі виявили і запаяний флакон з "плаваючим" восьминогом. Дивовижне, як виявляється, поруч – і воно прямо під ногами", - акцентує він, уточнивши, що мета археологічних розкопок – аж ніяк не пошук восьминогів. Історик з'ясовує, які аптеки до Другої світової війни розташовувались неподалік Дюка.
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