В Одесі поліція зі стріляниною затримала 4 злодіїв на Daewoo

Вулицею Корольова група злодіїв намагалася втекти від поліції, а правоохоронці відкрили вогонь, розповідає Еспресо.TV.



"Сьогодні, 13 листопада, близько 21:00 на вулиці Академіка Корольова, 52/1 співробітники карного розшуку затримували зловмисників, які вчинили крадіжку. Ті спробували втекти на автомобілі Daewoo Nubira", - повідомляє місцева агенція Українська служба інформації з посиланням на власне джерело в поліції.











Поліцейські відкрили вогонь. Один із підозрюваних, 43-річний чоловік, був поранений. Йому надали допомогу.



Усіх підозрюваних затримано.





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