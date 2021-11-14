В Одесі поліція зі стріляниною затримала 4 злодіїв на Daewoo
Ввечері у суботу, 13 листопада 2021 року, на одеському житловому масиві Таїрове розгорнулася сцена з бойовика
Вулицею Корольова група злодіїв намагалася втекти від поліції, а правоохоронці відкрили вогонь, розповідає Еспресо.TV.
"Сьогодні, 13 листопада, близько 21:00 на вулиці Академіка Корольова, 52/1 співробітники карного розшуку затримували зловмисників, які вчинили крадіжку. Ті спробували втекти на автомобілі Daewoo Nubira", - повідомляє місцева агенція Українська служба інформації з посиланням на власне джерело в поліції.
Поліцейські відкрили вогонь. Один із підозрюваних, 43-річний чоловік, був поранений. Йому надали допомогу.
Усіх підозрюваних затримано.
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