Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини В Одесі пройшов видовищний чемпіонат з козацького двобою

В Одесі пройшов видовищний чемпіонат з козацького двобою

19 вересня, 2021 неділя
09:34
Новини

Два тижні у спорткомплексі одеської юракадемії проводився чемпіонат області з козацького двобою. Більше двохсот спортсменів різного віку змагалися у національному виді спорту, віковий склад учасників - від семи до 32 років

Чемпіонат став відбірковим для визначення збірної, яка відправиться в столицю на чемпіонат України, який проходитиме 8-10 жовтня, після чого національна збірна вирушить на "Європу" та "світ", інформує Еспресо.TV.

Козацький двобій - дуже різноплановий вид спорту, тут є як показові змагання, схожі на танок, наприклад "однотан" і "тан з мечами", демонстрування контакту між бійцями ("забава-1"), так і легкий контакт ("борня-1" і "борня-2"), а також повний контакт, дуже схожий на формат К1, так звані бої без правил ("Герць-2" й "Герць-3").

У змаганнях можуть брати участь дівчата. З більш ніж 200 учасників було близько 30 представниць жіночої статі, розповідає одеська інтернетгазета Думська.net.

Молодь із захопленням займається українським національним видом спорту, адже крім боротьби, тренери розказують факти про історію України та боротьбу з окупантами за незалежність.

Найцікавіші поєдинки відбулися в спеціальній клітці, так званому октагоні. У повному контакті бійці не жаліли один одного, завдаючи важкі удари, деякі завершилися нокаутами.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
15 вересня, 2021 середа
Шевченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
18 вересня, 2021 субота
Арахамія відкрито погрожує відставкою Разумкову. Через гальмування закону про "правильних" і "неправильних" олігархів
мзс Росії
17 вересня, 2021 п'ятниця
МЗС Росії у Twitter назвало вторгнення на захід України та до Польщі у 1939 році "визвольним походом"
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.59
    Купівля 26.59
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.19
    Продаж 31.58
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
19 вересня
09:10
18 вересня на фронті: росіяни стріляли по українцям з артилерії, мінометів, грантометів, кулеметів
08:50
Пандемія COVID-19 в Україні: 3 983 нових заражень. Харків та Одеса тримають першість
08:30
Crew Dragon з цивільними повернувся із космосу до США
08:00
"Кожен другий готовий прийняти участь у вуличних акціях", - Зюганов про псевдовибори в РФ
07:55
Зупинився Одеський припортовий завод
07:23
Ексклюзив
Зе-влада виправдовується за зрив спецоперації по "вагнерівцях", - генерал-лейтенант Забродський
2021, субота
18 вересня
22:49
Прометей - Парма
Українці перемогли росіян у битві за путівку в баскетбольну Лігу чемпіонів
22:29
Ексклюзив
вакцинація
Антипропаганда вакцинації з Росії – причина недовіри українців. Спецсюжет
22:20
У Києві мотоцикліст влетів у відбійник та загинув на місці
22:15
ЗСУ
Влада Зеленського заборгувала Збройним силам України 5,8 млрд грн, - розслідування телеканалу "Еспресо"
22:05
таліби
У Афганістані таліби не дозволили дівчатам повернутися у школи
21:50
Зневірені у Путіні та Пушиліні бойовики "ДНР" палять російські паспорти замість "голосування". Оприлюднено відео
21:46
Петро Бурковський
"Низький рівень вакцинації в Україні – це повний інформаційний провал влади", – аналітик Петро Бурковський
21:35
Віталій Буяльський (ліворуч)
"Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією" в УПЛ
21:01
Костянтин Щегоцький
Як НКВС-КДБ знущався з легендарного "динамівця" Костянтина Щегоцького. Розсекречено документи
20:46
Вибори у Росії
У Ростовській області жителям ОРДЛО роздають паспорти РФ безпосередньо перед голосуванням
20:22
Кримські партизани узяли відповідальність за підрив газогону в Перевальному й почали виставляти особисті дані колаборантів
20:05
дощ
Синоптик Наталка Діденко попередила про суттєве похолодання
19:47
Затока
У Затоці, в барі на узбережжі, розстріляли чоловіка
19:30
Артем Довбик (в центрі)
"Дніпро-1" у більшості здолав "Верес" в чемпіонаті України
19:15
Родина Волтонів
Заможніші за Маска та Безоса: Bloomberg оприлюднив рейтинг найбагатших родин світу
18:52
Михайло Мудрик (в центрі)
"Шахтар" розтрощив "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в УПЛ
18:49
Порошенко
Борги із зарплат перевищили 4 млрд грн, 1,5 млрд грн заборгували військовим – Петро Порошенко
18:27
Володимир Путін
Путіна заскочили на невідповідності дати на його годиннику, дню коли він голосував на "виборах"
18:08
Річард Коммі
Менеджер назвав ім'я наступного суперника Ломаченка
17:48
ООС
18 вересня на фронті: окупанти 1 раз порушили "режим тиші"
17:27
Матеуш Моравецький
Лукашенко сконцентрував понад 10 тис. мігрантів для гібридної атаки на ЄС, - Моравецький
17:07
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Ломаченко назвав ключову перевагу Усика у бою з Джошуа
16:49
Ексклюзив
Путін
Спроба відкритого військового вторгнення в Україну може закінчитись великим хаосом і поразкою для Росії, - Усов
16:35
Андрій Смолій
"Разумков є незручною фігурою для Зеленського", − політолог Андрій Смолій
16:25
вакцина Pfizer
У США не дозволили масові щеплення третьою дозою Pfizer
16:02
Колос
"Колос" переміг "Інгулець" в чемпіонаті України
15:47
Розумне голосування
Google вимагає від соратників Навального видалити з Google Docs документи зі списками кандидатів "Розумного голосування"
15:26
Водоканал
У Кривому Розі загинули троє працівників водоканалу
15:05
Анастасія Четверикова та Людмила Лузан (праворуч)
Олімпійські медалістки принесли Україні історичне золото чемпіонату світу
14:55
проєкт "Хранителі кодів"
"Гуцульська сецесія". На  Lviv Fashion Week презентували унікальний проєкт "Хранителі кодів"
14:50
Начальника охорони Разумкова поміняли за наказом Зеленського, - політолог Березовець
14:31
22-річний мешканець Чернівців стріляв з пістолета по "Ланосу" з трьома дітьми
14:27
Дмитро Крапивенко
Шум навколо переходу на латинку відволікає від важливих тем, як-от розслідування щодо "вагнергейту", − публіцист Дмитро Крапивенко
14:16
Арахамія відкрито погрожує відставкою Разумкову. Через гальмування закону про "правильних" і "неправильних" олігархів
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV