В Одесі пройшов видовищний чемпіонат з козацького двобою

Чемпіонат став відбірковим для визначення збірної, яка відправиться в столицю на чемпіонат України, який проходитиме 8-10 жовтня, після чого національна збірна вирушить на "Європу" та "світ", інформує Еспресо.TV.

Козацький двобій - дуже різноплановий вид спорту, тут є як показові змагання, схожі на танок, наприклад "однотан" і "тан з мечами", демонстрування контакту між бійцями ("забава-1"), так і легкий контакт ("борня-1" і "борня-2"), а також повний контакт, дуже схожий на формат К1, так звані бої без правил ("Герць-2" й "Герць-3").

У змаганнях можуть брати участь дівчата. З більш ніж 200 учасників було близько 30 представниць жіночої статі, розповідає одеська інтернетгазета Думська.net.

Молодь із захопленням займається українським національним видом спорту, адже крім боротьби, тренери розказують факти про історію України та боротьбу з окупантами за незалежність.

Найцікавіші поєдинки відбулися в спеціальній клітці, так званому октагоні. У повному контакті бійці не жаліли один одного, завдаючи важкі удари, деякі завершилися нокаутами.





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