В Одесі СБУ викрила канал трафіку кокаїну членами італійської мафії з "Ндрангети"
СБУ перехопило партію кокаїну, вартістю майже $10 млн та вагою 60 кг. Італійська мафія замаскувала товар у морському контейнері з фруктами, що плив до Одеси з Латинської Америки
Про це розповідає пресслужба СБУ.
СБУ заблокувала каналтрафіку кокаїну з Латинської Америки до Євросоюзу. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.
"У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на $10 млн за цінами чорного ринку. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію кокаїну. Наркотих мафія сховала у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.
Під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.
За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.
Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували "зустріти" нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 -контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
- Нагадаємо, 5 серпня у Мадриді схопили боса італійської мафії, лідера одного з кланів Ндрангети Доменіко Павільяніті
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