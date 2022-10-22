В Одесі спрацювала ППО
У ніч з 21 на 22 жовтня в Одесі спрацювала ППО
Про це повідомляє офіційний telegram-канал Одеси.
Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 22:18. Про роботу ППО влада міста оголосила о 00:05.
Жителів регіону просять залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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