В Одесі спрацювала ППО

Про це повідомляє офіційний telegram-канал Одеси.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 22:18. Про роботу ППО влада міста оголосила о 00:05.

Жителів регіону просять залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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