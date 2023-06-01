В Одесі сталась стрілянина, дві людини загинули, одну поранено
У четвер, 1 червня, в Одесі сталась стрілянина між водіями двох автомобілів - двоє людей загинули, одного з водіїв поранено
Про це пише поліція Одеської області.
Повідомлення про стрілянину в Київському районі Одеси надійшло до поліції приблизно о 15:00. За попередніми даними, причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автівках - BMW та Range Rover.
Внаслідок перестрілки загинула жінка, в кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля BMW.
Видання "Думська" повідомляє, що перестрілка почалась ще у районі скверу Луч, а закінчилась недалеко від Київського базару. Там люди чули три постріли.
За даними очевидців, вогонь відкрив водій Range Rover - він поранив людей, які сиділи не передніх сидіннях у BMW.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Фото: Поліція Одеської області
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