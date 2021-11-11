В Одесі у день матчу Україна - Болгарія сталася пожежа на стадіоні "Чорноморець"
Вдень перед товариським матчем між збірними України та Болгарії в Одесі на стадіоні "Чорноморець" сталася пожежа
Про це повідомляє "Думская".
Пожежа спалахнула у бізнес-центрі на стадіоні "Чорноморець", де сьогодні о 19:30 відбудеться товариська зустріч між командами України та Болгарії.
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, через коротке замикання в кулері в одному з офісів спалахнуло майно на площі 2 м кв. Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників ще до прибуття пожежників. Ніхто не постраждав.
- Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що травмованого Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони замінить Едуард Соболь.
- 11 листопада Микола Шапаренко не потрапив у заявку збірної України на товариську гру проти Болгарії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе