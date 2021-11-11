В Одесі у день матчу Україна - Болгарія сталася пожежа на стадіоні "Чорноморець"

Про це повідомляє "Думская".

Пожежа спалахнула у бізнес-центрі на стадіоні "Чорноморець", де сьогодні о 19:30 відбудеться товариська зустріч між командами України та Болгарії.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, через коротке замикання в кулері в одному з офісів спалахнуло майно на площі 2 м кв. Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників ще до прибуття пожежників. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що травмованого Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони замінить Едуард Соболь.

11 листопада Микола Шапаренко не потрапив у заявку збірної України на товариську гру проти Болгарії.

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