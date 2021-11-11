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В Одесі у день матчу Україна - Болгарія сталася пожежа на стадіоні "Чорноморець"

11 листопада, 2021 четвер
14:09
Спорт Стадіон Чорноморець

Вдень перед товариським матчем між збірними України та Болгарії в Одесі на стадіоні "Чорноморець" сталася пожежа

Про це повідомляє "Думская"

Пожежа спалахнула у бізнес-центрі на стадіоні "Чорноморець", де сьогодні о 19:30 відбудеться товариська зустріч між командами України та Болгарії. 

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, через коротке замикання в кулері в одному з офісів спалахнуло майно на площі 2 м кв. Пожежу ліквідували за допомогою вогнегасників ще до прибуття пожежників. Ніхто не постраждав.

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футбол
пожежа
Збірна України
Чорноморець
товариський матч
ДСНС
збірна Болгарії
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