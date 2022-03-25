В Одесі волонтери почали збирати допомогу військовим у біткоїнах, — депутатка Одеської райради
Валентина Шульц зауважила, що потім біткоїни монетизують
"Якщо у когось є бажання допомогти, то одеські волонтери збирають допомогу для військових в біткоїнах". – наголосила вона в етері Espreso TV
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Депутатка додала: "Також ми звернулись до всіх основних автодилерів Європи, аби вони допомогли надати автомобілі для українських військових. Наша армія цього потребує".
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