В Одесі з Пункту незламності намагались поцупити генератор
В Одесі невідомі побили комунальника, який не дав їм украсти генератор із Пункту незламності
Про це йдеться в повідомленні пресслужби міськради.
"У міській клінічній лікарні №1 перебуває Федір Топов, старший майстер другої дільниці ЖКС "Порто-Франківський". Його побили невідомі, коли він не дав украсти генератор, що працював в одному із міських Пунктів незламності. До лікарні він потрапив із діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку", - розповіли в мерії й додали, що стан постраждалого стабільний, він потроху одужує.
- 22 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки. Сайт Пунктів незламності.
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