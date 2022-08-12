В Одесі знайшли особу, яка у соцмережах займалася антиукраїнською агітацією
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що в Одесі знайшли особу, яка у соцмережах займалась антиукраїнською агітацією
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Особу встановлено і вже проводяться слідчі дії.
"Одеса. В ході моніторингу однієї з соціальних мереж, встановлено особу, яка займалася антиукраїнською агітацією, готувала та публікувала проросійські пости в підтримку агресії російської федерації проти України", - написав Братчук.
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