В Одеському порту спалахнула пожежа

Про це пише Суспільне Одеса з посиланням на рятувальників.

"В Одеському порту пожежа. На місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що ввечері та вночі повітряної тривоги у місті не було.

27 липня у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, було відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний.

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