В Одеському порту спалахнула пожежа
Уночі 28 липня в порту Одеси виникнула пожежа. На місці працюють рятувальники
Про це пише Суспільне Одеса з посиланням на рятувальників.
"В Одеському порту пожежа. На місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що ввечері та вночі повітряної тривоги у місті не було.
- 27 липня у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, було відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний.
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