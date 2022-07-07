В Одеському зоопарку в родині зелених мавп народилося мавпенятко

Про це інформує Одеський зоопарк

В Одеському зоопарку в родині зелених мавп народився малюк. Поки що мама його оберігає і скрізь носить зі собою.

На відміну від більшості мавп, зелені мавпи — наземні примати. Переважно вранці й увечері вони шукають їжу, а вдень утворюють і зміцнюють свої соціальні зв'язки — доглядають один за одним, У природі такі мавпи живуть до 20 років. А в неволі можуть прожити і до 45-ти.

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