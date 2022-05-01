В одному з міст України рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну, - журналіст Віктор Шлінчак

Про це він написав у себе на фейсбуці у неділю, 1 травня 2022 року, передає Еспресо.TV.



Цей випадок, за словами журналіста, йому навів міністр оборони Резніков.



"Я думав, що після жахливих історій з Бучі і Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі міністр оборони Олексій Резніков розповів просто неймовірно жахливу історію одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї та прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала", - зазначив Шлінчак.



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"Просто виродки, інших слів бракує… Як таке в принципі можливо у 21-му столітті?", - наголосив Віктор Шлінчак.



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