В одному з міст України рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну, - журналіст Віктор Шлінчак
Український журналіст, головний редактор інформаційно-аналітичного сайту "Главком" Віктор Шлінчак розповів жахливий випадок одного з найбільш моторошних звірств російських окупантів
Про це він написав у себе на фейсбуці у неділю, 1 травня 2022 року, передає Еспресо.TV.
Цей випадок, за словами журналіста, йому навів міністр оборони Резніков.
"Я думав, що після жахливих історій з Бучі і Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі міністр оборони Олексій Резніков розповів просто неймовірно жахливу історію одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї та прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала", - зазначив Шлінчак.
Дивіться і читайте також: Канал CNN оприлюднив відео, що підтверджує вбивства військовими РФ мирних жителів Бучі
"Просто виродки, інших слів бракує… Як таке в принципі можливо у 21-му столітті?", - наголосив Віктор Шлінчак.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе