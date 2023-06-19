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В Офісі президента назвали три запобіжники підриву Запорізької АЕС Росією

19 червня, 2023 понедiлок
13:11
Війна з Росією ЗАЕС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвали три запобіжники підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції: визнання ризиків, моніторинг МАГАТЕ і санкції на Росатом

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна розповів Подоляк.

"Безумовно, у Росії сьогодні немає військових інструментів впливу на розвиток подій по лінії фронту. У них є тільки терористичні інструменти, такі як підрив ГЕС. І Росія використала цей інструмент, пробуючи довести світу: давайте ви перестанете допомагати Україні. Але ви сьогодні маєте це все визнати, інакше ми будемо використовувати тероризм як такий", – розповів радник голови Офісу президента.

Подоляк наголосив, світ усвідомлює, що Україна не погодиться на такі пропозиції.

"У Росії є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і ми маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан'європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС. Ми маємо сьогодні усвідомити, що Росія – це країна-терорист, не спонсор тероризму, а країна-терорист, тому що вона сама свідомо використовує ці інструменти", – підкреслив представник ОП.

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Щодо запобіжників трагедії на тимчасово окупованій ЗАЕС Подоляк відповів: "По-перше, визнати, що є ризики, не удавати, що ризиків немає. По-друге, визнати, що це ризики, які пов'язані з атомною галуззю. І по-третє, є план, запропонований Україною: зона демілітаризації й обов'язковий вивід важкої техніки росіян чи просто росіян в повному обсязі. Персонал виключно український, хочете там поставити моніторингову місію МАГАТЕ – поставте".

Також радник голови Офісу президента додав, якщо Росія цього не приймає – тоді єдиний достатньо суворий інструмент – санкції на Росатом.

  • Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі 14 червня не зміг потрапити на територію ЗАЕС, оскільки Росія не давала гарантій безпеки.
  • Станом на 16 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається без змін і становить 16,67 м.
  • 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну.
російська армія
санкції проти Росії
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Михайло Подоляк
МАГАТЕ
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