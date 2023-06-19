Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна розповів Подоляк.

"Безумовно, у Росії сьогодні немає військових інструментів впливу на розвиток подій по лінії фронту. У них є тільки терористичні інструменти, такі як підрив ГЕС. І Росія використала цей інструмент, пробуючи довести світу: давайте ви перестанете допомагати Україні. Але ви сьогодні маєте це все визнати, інакше ми будемо використовувати тероризм як такий", – розповів радник голови Офісу президента.

Подоляк наголосив, світ усвідомлює, що Україна не погодиться на такі пропозиції.

"У Росії є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і ми маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан'європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС. Ми маємо сьогодні усвідомити, що Росія – це країна-терорист, не спонсор тероризму, а країна-терорист, тому що вона сама свідомо використовує ці інструменти", – підкреслив представник ОП.

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Щодо запобіжників трагедії на тимчасово окупованій ЗАЕС Подоляк відповів: "По-перше, визнати, що є ризики, не удавати, що ризиків немає. По-друге, визнати, що це ризики, які пов'язані з атомною галуззю. І по-третє, є план, запропонований Україною: зона демілітаризації й обов'язковий вивід важкої техніки росіян чи просто росіян в повному обсязі. Персонал виключно український, хочете там поставити моніторингову місію МАГАТЕ – поставте".

Також радник голови Офісу президента додав, якщо Росія цього не приймає – тоді єдиний достатньо суворий інструмент – санкції на Росатом.